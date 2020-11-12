В Москве отмечена самая холодная ночь осени
12 ноября 202008:23
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в ночь на четверг опустилась до минус 2,9 градуса.
Синоптик отметил, что в Подмосковье было еще холоднее - до минус 6,3 градусов.
Сегодня днем в столице облачно с прояснениями, без осадков, температура не поднимется выше плюс 3 градусов, пишет «Газета.ру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru