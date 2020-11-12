В Москве отмечена самая холодная ночь осени

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в ночь на четверг опустилась до минус 2,9 градуса.

Синоптик отметил, что в Подмосковье было еще холоднее - до минус 6,3 градусов.