В Гидрометцентре предупредили Центральную Россию о самом холодном дне октября
Самая низкая температура для октября ожидает Центральную Россию в понедельник. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — цитирует метеоролога РИА Новости.
Температура опустится на один градус ниже климатической нормы, отмечают Известия.
Вместе с тем Вильфанд отметил, что в среднем температура в октябре будет выше нормы, пишет Газета.ру.
Ранее Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что понедельник станет в Москве самым холодным днем на этой неделе: в столице ожидается 2-4 градуса тепла. Однако уже в среду и четверг потеплеет до 9-10 градусов.
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