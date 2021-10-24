Синоптики пообещал москвичам самую холодную ночь осени
Предстоящая ночь в Москве будет самой холодной с начала осени. Синоптики сообщили, что температура может опустится до -3 градусов, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1-2 миллиметра. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. А ранее стало известно, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В Гидрометцентре отметили, что местами его порывы будут достигать 17 м/с. Предупреждение в Москве и области действует до шести вечера воскресенья.
Напомним, в пятницу температура в столице из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса – с +14 до +7 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее в этот день в некоторых районах мегаполиса пошли сильные кратковременные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром.
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