Синоптики пообещал москвичам самую холодную ночь осени

Предстоящая ночь в Москве будет самой холодной с начала осени. Синоптики сообщили, что температура может опустится до -3 градусов, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1-2 миллиметра. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. А ранее стало известно, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В Гидрометцентре отметили, что местами его порывы будут достигать 17 м/с. Предупреждение в Москве и области действует до шести вечера воскресенья.