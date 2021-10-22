«Наслаждение перед бурей». Вильфанд рассказал москвичам о радости, опасности и снеге

При этом он предупредил об опасности, которая ждет столицу в пятницу вечером.

«Нужно быть внимательными, потому что ветер усиливается и выпускаются предупреждения о том, что сегодня во второй половине дня он может достичь 20 м/с. Это очень серьезно. А температура останется комфортной – 11-13 градусов тепла, а по области до 14», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, суббота будет «переходной», а в воскресенье на смену солнцу придет мокрый снег.

«В воскресенье заметно подрастет давление, будет облачно и ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура будет и днем, и ночью в Москве и Подмосковье одинаковая – от 0 до 5 градусов. Солнца уже не будет», - предупреждает Вильфанд.

При этом он посоветовал лыжникам «не навострять уши».

«В течение ближайшие 10 дней не будет такого снега, который покроет землю. Так что любители лыжных прогулок могут пока не навострять уши и лыжи. Я напомню, что климатические даты установления устойчивого снежного покрова приходятся на самый конец ноября, 28-30 число», - пояснил синоптик, добавив, что снег может выпасть и раньше.

Вильфанд отметил, что самым холодным днем на этой неделе будет понедельник, а со вторника вновь начнется потепление.