«Наслаждение перед бурей». Вильфанд рассказал москвичам о радости, опасности и снеге
Лыжникам пока рано «навострять уши», поскольку воскресный снег быстро растает, сказал НСН Роман Вильфанд.
Москвичам стоит наслаждаться пятничным солнцем, поскольку скоро выпадет снег, которого, правда, не хватит для лыжных прогулок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сегодня просто замечательный день, нужно наслаждаться погодой. Ночные температуры выше 12 градусов – рекордные, такие ночи бывают в июле. Поэтому погода просто замечательная и надо радоваться солнышку. Плюс сегодня низкое давление и ветерок есть, под которым ты стоишь с удовольствием», - сказал Вильфанд.
При этом он предупредил об опасности, которая ждет столицу в пятницу вечером.
«Нужно быть внимательными, потому что ветер усиливается и выпускаются предупреждения о том, что сегодня во второй половине дня он может достичь 20 м/с. Это очень серьезно. А температура останется комфортной – 11-13 градусов тепла, а по области до 14», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
По его словам, суббота будет «переходной», а в воскресенье на смену солнцу придет мокрый снег.
«В воскресенье заметно подрастет давление, будет облачно и ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура будет и днем, и ночью в Москве и Подмосковье одинаковая – от 0 до 5 градусов. Солнца уже не будет», - предупреждает Вильфанд.
При этом он посоветовал лыжникам «не навострять уши».
«В течение ближайшие 10 дней не будет такого снега, который покроет землю. Так что любители лыжных прогулок могут пока не навострять уши и лыжи. Я напомню, что климатические даты установления устойчивого снежного покрова приходятся на самый конец ноября, 28-30 число», - пояснил синоптик, добавив, что снег может выпасть и раньше.
Вильфанд отметил, что самым холодным днем на этой неделе будет понедельник, а со вторника вновь начнется потепление.
«Наиболее холодным днем будет понедельник, 25 октября. Ночные температуры станут отрицательными, а по области будут легкие морозцы до минус 6. Днем тоже похолодает до 2-4 градусов тепла. Во вторник, 26 октября, несмотря на отрицательную температуру ночью, днем воздух прогреется до 5-8 градусов. 27-28 октября будет дальнейшее повышение температуры до 9-10 градусов. Вот такая нескучная погода ожидается в течение ближайшей недели», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в пятницу МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы о сильном ветре с порывами до 20 м/с. Предупреждение действует до шести вечера 22 октября. Спасатели рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам - не парковать машины под деревьями.
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