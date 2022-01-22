В Гидрометцентре предупредили о резком скачке атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье резко возрастет к воскресенью. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«С пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве и области скакнет на 20-25 миллиметров ртутного столба», — рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Вильфанд сообщил, что снегопады в столичном регионе станут менее интенсивными, снег будет выпадать местами. Также в столице и области ожидается ослабление ветра.
Ранее Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что до понедельника в Москве продлится снегопад, а в начале новой рабочей недели в столице значительно похолодает.
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