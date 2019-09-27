Грейтесь, пока можете. В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходных

Конец сентября порадует жителей Центральной России последними лучами солнца. Уже в субботу, 28 сентября, в столице ожидается потепление и ясная сухая погода, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Любителям тепла он посоветовал не упустить шанс погреться на солнце.

«Я бы сказал, что нас ждёт вполне хорошая погода, и в небесах такое благожелательное отношение к центру европейской России. А если более конкретно, то суббота будет очень комфортным днём, осадков не ожидается. Ночь не очень холодная — около 3…5 градусов со знаком плюс. И дневные температуры выше 10 градусов — 10…12 градусов. При солнечной погоде, поскольку воздух безразличен солнечным лучам, он не прогревается, а человек, если будет стоять на солнце, прогревается. Поэтому будет очень комфортно, я желаю всем постоять на солнце, и можно тогда даже представить, что это такое бабье лето», — рассказал Вильфанд.

Второй день уикэнда, по его словам, также будет тёплым, однако увеличится облачность и вероятность небольших дождей.