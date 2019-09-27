Грейтесь, пока можете. В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходных

27 сентября 201911:40
Алиса Иняхина

Роман Вильфанд рассказал НСН, какая погода ждёт столичных жителей в выходные и в начале следующей недели. 

Конец сентября порадует жителей Центральной России последними лучами солнца. Уже в субботу, 28 сентября, в столице ожидается потепление и ясная сухая погода, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Любителям тепла он посоветовал не упустить шанс погреться на солнце.

«Я бы сказал, что нас ждёт вполне хорошая погода, и в небесах такое благожелательное отношение к центру европейской России. А если более конкретно, то суббота будет очень комфортным днём, осадков не ожидается. Ночь не очень холодная — около 3…5 градусов со знаком плюс. И дневные температуры выше 10 градусов — 10…12 градусов. При солнечной погоде, поскольку воздух безразличен солнечным лучам, он не прогревается, а человек, если будет стоять на солнце, прогревается. Поэтому будет очень комфортно, я желаю всем постоять на солнце, и можно тогда даже представить, что это такое бабье лето», — рассказал Вильфанд.

Второй день уикэнда, по его словам, также будет тёплым, однако увеличится облачность и вероятность небольших дождей.

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«В воскресенье существенно погода не изменится, но всё-таки во второй половине дня начнут появляться предфронтальные облака, и уже вероятен небольшой дождь. Но, повторяю, температура будет высокой — около 11…13 градусов. Связано это с тем, что Москва будет находиться на восточной периферии циклона. А значит, воздушные массы будут перемещаться с юга, юго-запада, но и одновременно они влажные, поэтому облачность будет увеличиваться», — заметил синоптик.

Начало следующей недели ещё больше придётся по душе любителям тепла, однако осень возьмёт своё, и дожди усилятся.

«Дальше, с одной стороны, позитивный прогноз, с другой, некоторых он, может быть, расстроит. Температура повысится и в понедельник, и во вторник — будет до 15…16 градусов. Но осадки станут более интенсивными», — заключил Вильфанд.

Ранее НСН писала, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение, по мнению синоптиков.

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ФОТО: flickr.com // Павел Лозовиков
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