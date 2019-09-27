Грейтесь, пока можете. В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходных
Роман Вильфанд рассказал НСН, какая погода ждёт столичных жителей в выходные и в начале следующей недели.
Конец сентября порадует жителей Центральной России последними лучами солнца. Уже в субботу, 28 сентября, в столице ожидается потепление и ясная сухая погода, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Любителям тепла он посоветовал не упустить шанс погреться на солнце.
«Я бы сказал, что нас ждёт вполне хорошая погода, и в небесах такое благожелательное отношение к центру европейской России. А если более конкретно, то суббота будет очень комфортным днём, осадков не ожидается. Ночь не очень холодная — около 3…5 градусов со знаком плюс. И дневные температуры выше 10 градусов — 10…12 градусов. При солнечной погоде, поскольку воздух безразличен солнечным лучам, он не прогревается, а человек, если будет стоять на солнце, прогревается. Поэтому будет очень комфортно, я желаю всем постоять на солнце, и можно тогда даже представить, что это такое бабье лето», — рассказал Вильфанд.
Второй день уикэнда, по его словам, также будет тёплым, однако увеличится облачность и вероятность небольших дождей.
«В воскресенье существенно погода не изменится, но всё-таки во второй половине дня начнут появляться предфронтальные облака, и уже вероятен небольшой дождь. Но, повторяю, температура будет высокой — около 11…13 градусов. Связано это с тем, что Москва будет находиться на восточной периферии циклона. А значит, воздушные массы будут перемещаться с юга, юго-запада, но и одновременно они влажные, поэтому облачность будет увеличиваться», — заметил синоптик.
Начало следующей недели ещё больше придётся по душе любителям тепла, однако осень возьмёт своё, и дожди усилятся.
«Дальше, с одной стороны, позитивный прогноз, с другой, некоторых он, может быть, расстроит. Температура повысится и в понедельник, и во вторник — будет до 15…16 градусов. Но осадки станут более интенсивными», — заключил Вильфанд.
Ранее НСН писала, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение, по мнению синоптиков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Шнуров не стал сдерживаться в комментариях о запрете курения на балконе
- Москвичей ждут теплые выходные
- Медведев поручил положить в потребительскую корзину россиян здоровые продукты
- Умер бывший главный архитектор «лужковской Москвы»
- Личные данные плательщиков ЖКУ соберут в отдельную базу