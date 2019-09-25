В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь
Жители северной части европейской территории России в октябре окажутся в зоне тепла. Как пишет «Российская газета», об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что превышение климатической нормы октября будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Архангельской области и Ненецком округе. Кроме того, теплый октябрь прогнозируется в Магаданской области, а также на севере Красноярского края, Западной Сибири, Якутии и Чукотки.
Что касается остальной территории страны, то на ней установятся температуры, не превышающие обычных значений октября.
Как напоминает RT, накануне синоптики заявили, что в октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло. При этом 23 сентября в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах. К 25 сентября тепло придёт во все здания Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН Москва.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене