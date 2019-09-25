В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь

Что касается остальной территории страны, то на ней установятся температуры, не превышающие обычных значений октября.

Как напоминает RT, накануне синоптики заявили, что в октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло. При этом 23 сентября в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах. К 25 сентября тепло придёт во все здания Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет АГН Москва.

