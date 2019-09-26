В Гидрометцентре назвали «работающие» погодные приметы

Синоптики рассказали, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение. Как пишет ТАСС, для этого, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, специалисты проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие.

Вильфанд рассказал о двух. Во-первых, красное солнце во время захода означает, что следующий день будет погожим. Если оно белесое, то нужно готовиться к непогоде и дождям. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что цвет звезды зависит от оптического эффекта, создающегося благодаря фронтальному разделу.