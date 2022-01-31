Синоптики обещают москвичам погоду как 8 Марта

По его словам, температура ожидается в пределах от -2 до +1 градуса. «В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от нуля до -2 градусов в Москве, по области — до +1 градуса», — сказал синоптик, передает ТАСС.

По его словам, подобный температурный фон превышается климатическую норму конца января на 8-10 градусов.

Напомним, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал по-настоящему «февральскую погоду» жителям Московского региона.

