Вильфанд рассказал о «волнах холода», идущих на Россию
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН сравнил большинство долгосрочных метеорологических прогнозов с анекдотом про среднюю температуру по больнице.
России предрекли «волны холода». Зима в России будет с большими перепадами температур, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, периоды сильного холода будут сменяться потеплением.
Перепады температур будут отмечаться на территории Западной и Восточной Европы, европейской части России и Западной Сибири. В Москве мороз будет доходить до -25 градусов по Цельсию. При этом синоптики пока не могут сказать, когда начнутся перепады температур.
В беседе с НСН Роман Вильфанд объяснил, как происходит процесс прогнозирования погоды и с чем он сопряжен.
«Метеорологи достигли сейчас того уровня, когда могут в деталях описывать, насколько понизится температура и указывать время, когда это будет происходить, если речь идет о прогнозах на краткие и средние сроки. Имеется в виду срок до семи, иногда до десяти суток. Но когда погода прогнозируется на более длительные сроки, используются другие формулировки. Невозможно в деталях описывать динамику погодных явлений так, как это делается в первом случае. Усредненный во времени и пространстве прогноз или среднемесячная температура по территории России может указываться. Это указание на то, какой будет сезон или месяц. А вот интенсивность, насколько температура будет ниже или выше нормы, какая будет аномалия – это сейчас находится за пределами возможностей. Может, через пару десятков лет ситуация изменится, но не намного», - отметил он.
Синоптик рассказал о различных индексах, благодаря которым метеорологи устанавливают и определяют погоду на предстоящий период и поделился прогнозами насчет этой зимы в европейской части России.
«Мы прогнозируем, что температурный фон этой зимой будет около или выше нормы. То есть зима в среднем не будет холодной, а будет теплой. Но это связано с усредненными показателями. То, что может ассоциироваться с анекдотом про среднюю температуру по больнице. Существуют же разные характеристики атмосферной циркуляции. Под этим понимаются различные индексы – арктическое колебание, европейское, тихоокеанское - множество колебаний, влияющих на температурный режим. Это фрагменты общей циркуляции атмосферы. Показывают, что будут довольно часто формироваться отрицательная фаза этих индексов. А вот это признак того, что прогнозируется неоднородный зимний режим. Действительно, в этом году по всем методам – статистическим, физико-математическим, прогнозируется, что количество оттепелей будет на 30-50% чаще встречаться этой зимой, чем обычно по климату. Я говорю о центре европейской России. Но одновременно прогнозируются периоды, когда температура будет достигать -20… -25. Указать, когда это будет – это за пределами теории, это невозможно. Но то, что такие периоды будут – эти методы прогнозирования подсказывают. Задача метеорологов в данном случае – с максимальной заблаговременностью – за трое или пять суток прогнозировать начало таких резких похолоданий или потеплений», - добавил эксперт.
Ранее один из метеорологических сайтов сообщил, что в новогоднюю ночь температура в столичном регионе упадет до -30 градусов. Этот прогноз не соответствует действительности, заявил в эфире НСН Роман Вильфанд.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей