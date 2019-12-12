Вильфанд рассказал о «волнах холода», идущих на Россию

России предрекли «волны холода». Зима в России будет с большими перепадами температур, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, периоды сильного холода будут сменяться потеплением.

Перепады температур будут отмечаться на территории Западной и Восточной Европы, европейской части России и Западной Сибири. В Москве мороз будет доходить до -25 градусов по Цельсию. При этом синоптики пока не могут сказать, когда начнутся перепады температур.

В беседе с НСН Роман Вильфанд объяснил, как происходит процесс прогнозирования погоды и с чем он сопряжен.

«Метеорологи достигли сейчас того уровня, когда могут в деталях описывать, насколько понизится температура и указывать время, когда это будет происходить, если речь идет о прогнозах на краткие и средние сроки. Имеется в виду срок до семи, иногда до десяти суток. Но когда погода прогнозируется на более длительные сроки, используются другие формулировки. Невозможно в деталях описывать динамику погодных явлений так, как это делается в первом случае. Усредненный во времени и пространстве прогноз или среднемесячная температура по территории России может указываться. Это указание на то, какой будет сезон или месяц. А вот интенсивность, насколько температура будет ниже или выше нормы, какая будет аномалия – это сейчас находится за пределами возможностей. Может, через пару десятков лет ситуация изменится, но не намного», - отметил он.