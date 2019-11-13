Вильфанд: Надвигающиеся на Россию аномальные морозы - не аномальны!

Пока синоптики обещают весьма теплую зиму жителям европейской части России, уже к выходным на азиатские территории придут аномальные морозы. Основное похолодание придётся на юг Западной Сибири 14 ноября. В Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областях, а также в Алтайском и Пермском краях ожидается сильный снегопад. От Омска до предгорий Алтая ночью температура может понизиться до -30 °С, в Свердловской области и на юге Тюменской местами до -25 °С, на севере Иркутской до -40 °С, а в Ненецком автономном округе и Республике Коми до -29 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН пояснил, что похолодание временное, прогнозировать аномальные изменения температуры на долгосрочный период непрофессионально.

«Похолодание будет и прогноз мы уже дали несколько дней назад. Отклонение от климатической нормы составит от 14 до18 градусов. И такая картину будет на Урале, Томской, Новосибирской области. В Иркутской области будет до -45°С. Это очень густонаселенные районы, и подобные температуры создают напряженную ситуацию для энергетиков. Опасным считается, когда температура в холодное время опускается на 7 градусов, а здесь норма будет снижена на 18 градусов и продлится это несколько дней. Это связано с действием антициклона, причем невысокого, и это дополнительный фактор холода. В долгосрочных прогнозах невозможно учитывать аномальные отклонения от нормы. Поэтому непрофессионально говорить, что будет экстремально теплая погода.Только качественные характеристики можно озвучивать, например, зима будет теплее нормы», - пояснил Вильфанд.