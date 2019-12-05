Синоптик нашел след Вашингтона в страшных морозах на Новый год в Москве

Синоптик подчеркнул, что строить прогнозы на Новый год в начале декабря еще слишком рано, но предположил, какой может быть погода в этот период. При этом, подчеркнул Евгений Тишковец, это всего лишь предположения, а сделать более точный прогноз можно будет лишь за неделю до Нового года.

«В нашей власти хорошие прогнозы давать на пять-семь суток. Все, что находится за этими пределами, особенно, если говорить о конкретной дате, это практически невозможно. Да есть какие-то прикидки лично у меня. Мои расчеты говорят, что как минимум до середины декабря мы будем находиться под влиянием так называемого западно-восточного переноса воздушных масс. То есть на нас будет сказываться теплое и влажное дыхание Атлантики. Что мы уже почувствовали сегодня. Соответственно, это оттепельная слякотная погода, гололедные явления, околонулевые температуры. Ночью - слабый минус, днем – слабый плюс. Во второй половине декабря будем постепенно сваливаться в сторону устойчивых отрицательных температур. Но в очень мягком варианте. Ночью это -4…-9⁰С, днем -1…-6⁰С. В таких параметрах мы подойдем к Новому году. Постепенно будет формироваться снежный покров. Но это очень предварительные прогнозы», - сказал собеседник НСН.

Ранее метеорологи пообещали россиянам в декабре погоду теплее климатической нормы. В частности, температурный режим, превышающий норму будет фиксироваться, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Челябинске, Омске, Казани и Екатеринбурге.

