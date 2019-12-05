Москвичам предрекли страшный мороз в новогоднюю ночь

Ранее НСН сообщала, что большая часть европейской территории России, а также Приволжский округ и Урал в декабре столкнуться с непривычным для этих широт потеплением. В частности, в центре Красноярского края за четыре дня температура воздуха повысится на 25 градусов. С минимальных значений в минус 20 градусов, она поднимется до значений в минус пять-десять градусов.

