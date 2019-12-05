Москвичам предрекли страшный мороз в новогоднюю ночь

5 декабря 201908:54

По прогнозам синоптиков, в канун Нового года жителей столичного региона ожидают жесточайшие морозы. Согласно информации с ресурса gismeteo.ru, в последних числах относительно теплого декабря температура начнет стремительно падать.

Уточняется, что резко похолодает 27 декабря, когда температура за сутки опустится с -6°C до -14°C. Последующие несколько дней ситуация будет лишь усугубляться. А непосредственно в Новогоднюю ночь метеорологи указывают -34°C в Москве.

ФОТО: скриншот с сайта gismeteo.ru

Ранее НСН сообщала, что большая часть европейской территории России, а также Приволжский округ и Урал в декабре столкнуться с непривычным для этих широт потеплением. В частности, в центре Красноярского края за четыре дня температура воздуха повысится на 25 градусов. С минимальных значений в минус 20 градусов, она поднимется до значений в минус пять-десять градусов.

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ФОТО: Зима, оттепель, морозы, замерзание
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