Москвичам предрекли страшный мороз в новогоднюю ночь
По прогнозам синоптиков, в канун Нового года жителей столичного региона ожидают жесточайшие морозы. Согласно информации с ресурса gismeteo.ru, в последних числах относительно теплого декабря температура начнет стремительно падать.
Уточняется, что резко похолодает 27 декабря, когда температура за сутки опустится с -6°C до -14°C. Последующие несколько дней ситуация будет лишь усугубляться. А непосредственно в Новогоднюю ночь метеорологи указывают -34°C в Москве.
Ранее НСН сообщала, что большая часть европейской территории России, а также Приволжский округ и Урал в декабре столкнуться с непривычным для этих широт потеплением. В частности, в центре Красноярского края за четыре дня температура воздуха повысится на 25 градусов. С минимальных значений в минус 20 градусов, она поднимется до значений в минус пять-десять градусов.
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