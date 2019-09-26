Первая неделя октября в Центральной России будет теплой и дождливой

26 сентября 201912:55

На следующей неделе в Центральную Россию придут потепление и затяжные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Специалисты подчёркивают, что по мере прохождения фронта температура воздуха будет повышаться: столбики термометра достигнут отметок в +15 градусов. В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится. В некоторых районах воздух будет прогреваться до плюс 17.

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

Между тем, как отмечает Москва 24, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в столичный регион придёт двадцатиградусное тепло. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что москвичи могут рассчитывать на повышение температуры до +13... +15 градусов.

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