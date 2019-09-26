Первая неделя октября в Центральной России будет теплой и дождливой

На следующей неделе в Центральную Россию придут потепление и затяжные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Специалисты подчёркивают, что по мере прохождения фронта температура воздуха будет повышаться: столбики термометра достигнут отметок в +15 градусов. В течение следующей рабочей недели потепление вкупе с затяжными дождями продолжится. В некоторых районах воздух будет прогреваться до плюс 17.