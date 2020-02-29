В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в в эфире НСН сообщила прогноз на выходные и первую неделю марта.
Облачность и небольшой снег ожидают жителей и гостей столицы в субботу. Температура поднимется до трех градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех», - рассказал метеоролог.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН напомнила, что погодный период с повышенной климатической нормой в центре России продолжается. Отклонение отмечается на 7-8 градусов больше обычного.
«В субботу на Москву и Подмосковье еще скажется влияние циклона, хотя атмосферное давление будет расти. Ветер повернет в западном направлении. Местами будут ощущаться его порывы до 15 метров в секунду. Ночью в Москве – до минус двух градусов, по области ноль-минус пять. Местами пройдет небольшой снег и прогнозируется гололедица. Днем температура начнет повышаться. Потеплеет в Москве до плюс двух-четырех градусов. По области температура колеблется от нуля до плюс четырех градусов тепла», - пояснила метеоролог.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье давление в столичном регионе продолжит расти и достигнет почти нормальных значений. Ожидается переменная облачность, но погода обойдется без осадков.
«Ночью в Москве похолодает до минус трех-пяти градусов, по области – до минус трех-восьми. Днем температура –три-восемь градусов тепла, в Подмосковье – плюс один-шесть. Ветер – юго-западный и южный со скоростью пять-десять метров в секунду, местами – до 15 метров в секунду», - рассказала Макарова.
Эксперт отметила вероятность осадков в понедельник в связи с приближением очередного циклона, который движется на Россию с северо-запада Европы.
«Погода будет теплая. В ночь на понедельник в Москве - плюс два-четыре градуса, по области – ноль-плюс пять тепла. Будет идти небольшой дождь. Днем в понедельник максимальная температура - в интервале плюс четыре-шесть градусов. По области - плюс два-семь тепла, и тоже будут осадки в виде дождя и порывистый ветер», - пояснила синоптик.
Главный специалист Гидрометцентра рассказала. Что теплая погода сохранится до середины следующей недели.
«Максимальная температура днем будет в пределах двух-семи градусов тепла, ночью – около нуля. Небольшой дождь, юго-западный ветер. Давление будет плавно меняться в пределах нормы», - заключила собеседница НСН.
Ранее, 22 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, когда ждать весну в центре России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Вашингтон подписал с «Талибан» мирное соглашение
- На Украине встретили рыбаков после задеражания пограничниками РФ
- Россиянин победил в спринте на чемпионате Европы по биатлону
- В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
- В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны