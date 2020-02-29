В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны

Облачность и небольшой снег ожидают жителей и гостей столицы в субботу. Температура поднимется до трех градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех», - рассказал метеоролог.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН напомнила, что погодный период с повышенной климатической нормой в центре России продолжается. Отклонение отмечается на 7-8 градусов больше обычного.

«В субботу на Москву и Подмосковье еще скажется влияние циклона, хотя атмосферное давление будет расти. Ветер повернет в западном направлении. Местами будут ощущаться его порывы до 15 метров в секунду. Ночью в Москве – до минус двух градусов, по области ноль-минус пять. Местами пройдет небольшой снег и прогнозируется гололедица. Днем температура начнет повышаться. Потеплеет в Москве до плюс двух-четырех градусов. По области температура колеблется от нуля до плюс четырех градусов тепла», - пояснила метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье давление в столичном регионе продолжит расти и достигнет почти нормальных значений. Ожидается переменная облачность, но погода обойдется без осадков.

«Ночью в Москве похолодает до минус трех-пяти градусов, по области – до минус трех-восьми. Днем температура –три-восемь градусов тепла, в Подмосковье – плюс один-шесть. Ветер – юго-западный и южный со скоростью пять-десять метров в секунду, местами – до 15 метров в секунду», - рассказала Макарова.