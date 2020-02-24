Bloomberg объяснил аномалии теплой российской зимы
Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ветры, которые обычно „отправляют“ холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», - отмечает издание.
По мнению ученых США, холодный воздух циркулировал на самом севере планеты, не попадая при этом в южные районы Земли, как это происходит обычно.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда ждать весну в центре России. По его словам, астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога.
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