Bloomberg объяснил аномалии теплой российской зимы

Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ветры, которые обычно „отправляют“ холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», - отмечает издание.