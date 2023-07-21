В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно ездить вдвоем на электросамокате

Такие поездки считаются одним самых частых правонарушений. Как оказалось, возможность передвигаться в тандеме есть, если конструкция это позволяет. Такая норма прописана в правилах дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что не знают таких средств индивидуальной мобильности, которые позволяли бы перевозить сразу несколько людей, признав, что тема нуждается в доработке.

Сегодня существуют электроскутеры, способные перевозить вес до 150 килограммов, что в теории как раз и может равняться двум пассажирам.

Ранее пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик в беседе с НСН заверила, что транспортное средство не ударит током пользователя даже при поезде по луже, но с электроникой может что-то произойти.

