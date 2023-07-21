В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно ездить вдвоем на электросамокате
В ГИБДД России рассказали, можно ли ездить вдвоем на одном электросамокате, сообщает «РЕН ТВ».
Такие поездки считаются одним самых частых правонарушений. Как оказалось, возможность передвигаться в тандеме есть, если конструкция это позволяет. Такая норма прописана в правилах дорожного движения.
В ГИБДД отметили, что не знают таких средств индивидуальной мобильности, которые позволяли бы перевозить сразу несколько людей, признав, что тема нуждается в доработке.
Сегодня существуют электроскутеры, способные перевозить вес до 150 килограммов, что в теории как раз и может равняться двум пассажирам.
Ранее пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик в беседе с НСН заверила, что транспортное средство не ударит током пользователя даже при поезде по луже, но с электроникой может что-то произойти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru