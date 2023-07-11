СМИ: В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

Как отметили в Минпромторге, с февраля текущего года в России действует добровольный ГОСТ для электросамокатов, пишет Ura.ru. Однако регулирующая производство и эксплуатацию таких устройств нормативная правовая среда недостаточно развита.

«Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — указали в ведомстве.

По данным министерства, участились происшествия с участием СИМ, в том числе с летальным исходом, причиной которых становились, в частности, нарушения правил эксплуатации. Минпромторг считает, что безопасность электросамокатов можно повысить с помощью обязательных сертификационных испытаний.

Как отметил Александр Якубовский, при формировании перечня требований для сертификации необходимо будет ввести критерии ограничения скорости в установленных пределах, наличия светоотражателей, светотехники, площадки под крепление идентификационного номера. Таким образом появится возможность идентифицировать и привлекать к ответственности нарушителей.

