СМИ: В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов
Обязательную сертификацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут ввести в России, соответствующую возможность прорабатывают в Минпромторге. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо МВД в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского.
Как отметили в Минпромторге, с февраля текущего года в России действует добровольный ГОСТ для электросамокатов, пишет Ura.ru. Однако регулирующая производство и эксплуатацию таких устройств нормативная правовая среда недостаточно развита.
«Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — указали в ведомстве.
По данным министерства, участились происшествия с участием СИМ, в том числе с летальным исходом, причиной которых становились, в частности, нарушения правил эксплуатации. Минпромторг считает, что безопасность электросамокатов можно повысить с помощью обязательных сертификационных испытаний.
Как отметил Александр Якубовский, при формировании перечня требований для сертификации необходимо будет ввести критерии ограничения скорости в установленных пределах, наличия светоотражателей, светотехники, площадки под крепление идентификационного номера. Таким образом появится возможность идентифицировать и привлекать к ответственности нарушителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru