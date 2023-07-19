Может сломаться: В Whoosh посоветовали не ездить на электросамокатах по лужам
Электросамокат не ударит током пассажира при поездке по лужам, но может выйти из строя, заявила НСН представитель компании Whoosh Юлия Каймолик.
Пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик в беседе с НСН заверила, что транспортное средство не ударит током пользователя даже при поезде по луже, но с электроникой может что-то произойти. За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра осадков. Обильные дожди шли в столице всю ночь.
«Когда на улице идет ливень, людей нет, самокаты просто стоят. Вода, которая течет сверху, безопасна для электросамокатов, так как они герметизированы и защищены. Для самоката опасно нахождение в воде, например, в очень глубокой луже. В этом случае есть вероятность, что что-то произойдет с электроникой. Если самокаты долгое время стоят в воде, мы потом обязательно отвозим их на ТО, чтобы убедиться в их исправности», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, электросамокат не может ударить током пассажира.
«Для пользователей электросамокатов ехать по мокрой плитке чуть менее безопасно, чем ехать по сухой. Мы видим, что люди катаются с ограниченной скоростью, что не приводит ни к каким неприятностям. Количество инцидентов у нас не увеличилось. Сам электросамокат не может ударить током, если пассажир заедет на нем в лужу, но так делать не надо, так как транспортное средство может выйдет из строя. Ограничения "не заезжать в лужу" было всегда, как и рекомендации аккуратно ездить по скользкой поверхности», - сказала Юлия Каймолик.
В то же время столичный департамент транспорта и МЧС России посоветовали в дождь не ездить на электросамокатах, передает «Радиоточка НСН».
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