В ГИБДД презентовали новый прибор для измерения скорости

16 октября 201923:56

Новый прибор для измерения скорости движения автомобиля ГИБДД презентовала на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что особенность прибора "Кордон.Про-М" в том, что он позволяет фиксировать превышение скорости с борта патрульной машины. Как заявил глава ГИБДД Михаил Черников, ожидается, что это позволит снизить количество претензий со стороны водителей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал о том, с какими трудностями могут столкнуться специалисты при внедрении системы умных «лежачих полицейских» на российских дорогах.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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