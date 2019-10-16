В ГИБДД презентовали новый прибор для измерения скорости

Отмечается, что особенность прибора "Кордон.Про-М" в том, что он позволяет фиксировать превышение скорости с борта патрульной машины. Как заявил глава ГИБДД Михаил Черников, ожидается, что это позволит снизить количество претензий со стороны водителей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал о том, с какими трудностями могут столкнуться специалисты при внедрении системы умных «лежачих полицейских» на российских дорогах.

