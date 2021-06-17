В ГИБДД поддержали идею вернуть уроки вождения в школы

Обучение правилам безопасного поведения на дороге должно начинаться в семье и в школах. В школы необходимо вернуть уроки вождения, тогда выпускники вместе с аттестатом смогут получать и водительское удостоверение. Об этом РИА Новости заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, соответствующие занятия нужно проводить во внеклассное время, а начать стоит с кадетских корпусов. Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что таким образом выпускники смогут быстрее реализовать себя как специалисты на любой работе, а сама профессия водителя сегодня является востребованной.