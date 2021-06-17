В ГИБДД поддержали идею вернуть уроки вождения в школы
Обучение правилам безопасного поведения на дороге должно начинаться в семье и в школах. В школы необходимо вернуть уроки вождения, тогда выпускники вместе с аттестатом смогут получать и водительское удостоверение. Об этом РИА Новости заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
По его словам, соответствующие занятия нужно проводить во внеклассное время, а начать стоит с кадетских корпусов. Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что таким образом выпускники смогут быстрее реализовать себя как специалисты на любой работе, а сама профессия водителя сегодня является востребованной.
Черников также считает, что обучения навыкам вождения положительно скажется и на дисциплине учащихся, они будут заняты полезным делом.
Ранее сообщалось, что почти половина (49%) опрошенных разделяют инициативу на законодательном уровне ограничить скорость вождения самокатов и электросамокатов. Таковы результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru
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