Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому для получения полиса ОСАГО российским автовладельцам больше не понадобится подтверждать прохождение технического осмотра, сообщает РИА Новости.

Принятые в нижней палате поправки вносятся как в закон «О безопасности дорожного движения», так и в закон об ОСАГО. Документ, который вступит в силу 22 августа 2021 года, освобождает граждан от необходимости предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в МВД предложили отменить обязательный техосмотр личных легковых автомобилей, сообщает RT. По его словам, водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить техосмотр добровольно.

