В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга в 2021 году

В 2021 году в Москве с участием водителей каршеринга было зафиксировано 397 ДТП, в которых 21 человек погиб и 487 получили ранения разной степени, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

При этом за прошедшие 11 месяцев сотрудники ДПС пресекли более 76 тысяч административных правонарушений со стороны водителей каршеринга.

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Отмечается также, что самыми частыми нарушениями стали нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения на дороге.

Ранее автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов перечислил используемые подставными страховщиками мошеннические схемы, связанные с липовыми ДТП и поддельными документами.

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ФОТО: pixabay.com
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