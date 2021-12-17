В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга в 2021 году
В 2021 году в Москве с участием водителей каршеринга было зафиксировано 397 ДТП, в которых 21 человек погиб и 487 получили ранения разной степени, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
При этом за прошедшие 11 месяцев сотрудники ДПС пресекли более 76 тысяч административных правонарушений со стороны водителей каршеринга.
Отмечается также, что самыми частыми нарушениями стали нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения на дороге.
Ранее автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов перечислил используемые подставными страховщиками мошеннические схемы, связанные с липовыми ДТП и поддельными документами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru