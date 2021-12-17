В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга в 2021 году

В 2021 году в Москве с участием водителей каршеринга было зафиксировано 397 ДТП, в которых 21 человек погиб и 487 получили ранения разной степени, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

При этом за прошедшие 11 месяцев сотрудники ДПС пресекли более 76 тысяч административных правонарушений со стороны водителей каршеринга.