Автоэксперт назвал самые популярные схемы обмана автовладельцев
Автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов перечислил используемые подставными страховщиками мошеннические схемы, связанные с липовыми ДТП и поддельными документами.
Как рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой», у мошенников есть база водителей, срок действия ОСАГО которых подходит к концу. В рамках одной из схем лжестраховщики предлагают автомобилисту продлить полис, при этом просят сумму намного меньшую, чем настоящие страховые компании.
«Некоторые злоумышленники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными. Курьер к вам приедет обязательно с документами, но они, к сожалению, будут поддельными», — подчеркнул Славнов, добавив, что обман удается раскрыть только при проверке документов сотрудниками ГИБДД или оформлении европротокола при ДТП.
Еще один способ обмана автовладельцев — постановочные аварии. Как отметил эксперт, мошенники получают прибыль за счет страховых выплат, положенных в случаях повреждения транспорта. Нередко сообщниками злоумышленников становятся страховые агенты и инспекторы ГИБДД. Однако подобных афер становится все меньше из-за новой системы выплат: средства можно получить только при полном разрушении авто, в случае смерти его владельца или при ущербе машине на сумму более 400 тысяч рублей. В других случаях автомобиль направят на станцию технического обслуживания для восстановления.
Славнов также рассказал о запрете на регистрационные действия, который встречается при продаже машины недобросовестными автовладельцами с административной или уголовной ответственностью.
«Дело в том, что ограничения при продаже или передаче авто не снимаются, поэтому необходимо проверить в имеющихся поисковых базах ГИБДД или ФССП, не наложен ли на авто запрет, чтобы не попасть под санкции», — пояснил эксперт, посоветовав проверять данные машины через сервисы по проверке истории транспортных средств.
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