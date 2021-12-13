Автоэксперт назвал самые популярные схемы обмана автовладельцев

Как рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой», у мошенников есть база водителей, срок действия ОСАГО которых подходит к концу. В рамках одной из схем лжестраховщики предлагают автомобилисту продлить полис, при этом просят сумму намного меньшую, чем настоящие страховые компании.

«Некоторые злоумышленники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными. Курьер к вам приедет обязательно с документами, но они, к сожалению, будут поддельными», — подчеркнул Славнов, добавив, что обман удается раскрыть только при проверке документов сотрудниками ГИБДД или оформлении европротокола при ДТП.

Еще один способ обмана автовладельцев — постановочные аварии. Как отметил эксперт, мошенники получают прибыль за счет страховых выплат, положенных в случаях повреждения транспорта. Нередко сообщниками злоумышленников становятся страховые агенты и инспекторы ГИБДД. Однако подобных афер становится все меньше из-за новой системы выплат: средства можно получить только при полном разрушении авто, в случае смерти его владельца или при ущербе машине на сумму более 400 тысяч рублей. В других случаях автомобиль направят на станцию технического обслуживания для восстановления.

Славнов также рассказал о запрете на регистрационные действия, который встречается при продаже машины недобросовестными автовладельцами с административной или уголовной ответственностью.

«Дело в том, что ограничения при продаже или передаче авто не снимаются, поэтому необходимо проверить в имеющихся поисковых базах ГИБДД или ФССП, не наложен ли на авто запрет, чтобы не попасть под санкции», — пояснил эксперт, посоветовав проверять данные машины через сервисы по проверке истории транспортных средств.

