В ГИБДД напомнили о штрафах за неправильно установленные номера

Российская Госавтоинспекция напомнила россиянам о штрафах за неправильно установленные номера на автомобили и мотоциклы. Соответствующую информацию ведомство разместило на своем официальном сайте.

Так, например, в ГИБДД отметили, что квадратную табличку с буквами и цифрами можно устанавливать только на задней части транспортного средства. На передней части должен размещаться обычный прямоугольный номерной знак.

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Сообщается также, что за нарушение правил установки регистрационных номеров владельца ожидает штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей или лишение прав.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном формате, сообщает портал Autonews.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АвтомобилистыШтрафы Гибдд
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