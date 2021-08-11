В ГИБДД напомнили о штрафах за неправильно установленные номера

Сообщается также, что за нарушение правил установки регистрационных номеров владельца ожидает штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей или лишение прав.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном формате, сообщает портал Autonews.

