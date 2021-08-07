Российские водители с 1 сентября смогут дистанционно обжаловать штрафы ГИБДД
С 1 сентября в России водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном формате, сообщает портал Autonews.
Опротестовать штраф можно будет подать через портал госуслуг. Потребуется заполнить заявление и приложить подтверждающие документы, фотографии, видеозаписи.
Это новая форма взаимодействия с ГИБДД появится в дополнение к личному обращению в отделение госавтоинспекции или заказному письму Нововведение появилось благодаря внесенным изменениям в Кодексе административных правонарушений.
Ранее ГИБДД могла не рассматривать заявления, направленные в электронном виде, по обжалованию штрафов.
Штрафы за невключенный ближний свет автомобилей никак не повлияют на безопасность на дорогах и будут очередным «оброком» для водителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«Все это выглядит абсолютно ужасно. Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу. Ты просто выехал и получил восемь штрафов, которые обжаловать не можешь. Иди в кассу и плати», - заявил автоэксперт.
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