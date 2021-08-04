В МВД рассказали о главных ошибках на экзамене

Чаще всего будущие водители не уступают дорогу другим участникам движения, неправильно используют сигнал поворота и пересекают сплошную при парковке. Кроме того, из-за секретности маршрута экзаменуемые нередко испытывают проблемы с ориентацией.

По данным МВД, после вступления в силу новых правил по сдаче экзамена на права только 13% кандидатов прошли тест с первого раза. Это в два раза хуже, чем в прошлом году.

