В МВД рассказали о главных ошибках на экзамене
В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена на водительские права, сообщил «Коммерсантъ».
Чаще всего будущие водители не уступают дорогу другим участникам движения, неправильно используют сигнал поворота и пересекают сплошную при парковке. Кроме того, из-за секретности маршрута экзаменуемые нередко испытывают проблемы с ориентацией.
По данным МВД, после вступления в силу новых правил по сдаче экзамена на права только 13% кандидатов прошли тест с первого раза. Это в два раза хуже, чем в прошлом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru