В ГИБДД напомнили о новых штрафах за дополнительные динамики в автомобиле

Дополнительные динамики и усилители звука в автомобиле могут привести к штрафу в 500 рублей, если акустическая система противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

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«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — отмечают в ведомстве.

Также, напомнили в МВД, под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза подпадает, установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, влияющих на безопасность дорожного движения, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно о новых штрафах для водителей, которые внес Минюст в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с 2022 года.

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ФОТО: flickr/Chapendra
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