В ГИБДД напомнили о новых штрафах за дополнительные динамики в автомобиле

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — отмечают в ведомстве.

Также, напомнили в МВД, под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза подпадает, установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, влияющих на безопасность дорожного движения, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно о новых штрафах для водителей, которые внес Минюст в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с 2022 года.

