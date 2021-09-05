В ГИБДД напомнили о новых штрафах за дополнительные динамики в автомобиле
Дополнительные динамики и усилители звука в автомобиле могут привести к штрафу в 500 рублей, если акустическая система противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — отмечают в ведомстве.
Также, напомнили в МВД, под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза подпадает, установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, влияющих на безопасность дорожного движения, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно о новых штрафах для водителей, которые внес Минюст в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с 2022 года.
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