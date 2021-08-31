Автомобилистам рассказали о новом способе обжаловать штраф

С 1 сентября текущего года срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер видеонаблюдения, будет по большей части начинать отсчет с момента, когда автовладелец зашел на портал «Госуслуги», содержащий информацию о штрафе, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Анатолия Миронова.

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По новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через «Госуслуги». На этом же сайте можно будет получить ответ в течение трех дней.

Если адресат не зарегистрировался на «Госуслугах» или не зашел на портал в течение семи дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой.

Таким образом, с 1 сентября обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, заметил адвокат.

Напомним, 22 августа в России начал действовать закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра автомобиля или мотоцикла.

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