Автомобилистам рассказали о новом способе обжаловать штраф

По новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через «Госуслуги». На этом же сайте можно будет получить ответ в течение трех дней.

Если адресат не зарегистрировался на «Госуслугах» или не зашел на портал в течение семи дней с даты размещения постановления и не давал согласие получать постановления только через него, документ направят почтой.

Таким образом, с 1 сентября обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, заметил адвокат.

Напомним, 22 августа в России начал действовать закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра автомобиля или мотоцикла.

