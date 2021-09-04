В России появятся новые автомобильные штрафы
Новые автомобильные штрафы ожидают российских водителей в следующем году, изменения будут внесены в административный кодекс. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Минюст.
В частности, планируется расширить список нарушений, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. В перечень добавят наказание за использование стертых шин, разных покрышек впереди и сзади, резины не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие предусмотренных производителем подголовников, козырьков и подушек безопасности. Штрафы в размере 500 рублей могут грозить тем, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя , а на лобовом стекле установлены помехи для обзорности.
По данным издания, в стране появятся штрафы за ряд проблем с внешними световыми приборами, в числе которых отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры.
Как сообщает Autonews, с марта 2022 года планируется ввести штраф в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Кроме того, за пьяную езду с ребенком в салоне нарушителям будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.
Также в следующем появится штраф за мойку в неположенном месте (до 2 тысяч рублей). Автовладельцам, которые проезжают и паркуются на газоне, придется заплатить до 4 тысяч рублей, спортивных и детских площадках — до 5 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В России появятся новые автомобильные штрафы
- На Украине рассказали об ультиматуме от США
- Путин наградил спасателей и пожарных, боровшихся с лесными пожарами и паводками
- На Украине заявили, что «Северному потоку-2» не разрешат работать в коммерческом режиме
- Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке
- В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану
- Ученые предупредили о «старении» органов больных коронавирусом
- Число жертв наводнений из-за урагана «Ида» в США приблизилось к 50
- Источник: К падению бетономешалки с эстакады могло привести превышение скорости
- Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru