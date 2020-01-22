Челябинца лишили прав за фальшивый номерной знак «в777ор»

22 января 202019:03

Жителя Челябинска лишили прав за фальшивый номерной знак «в777ор». Об этом сообщает «Интерфакс», автоинспекторов, которые остановили 35-летнего водителя на Kia Optima, привлек так называемый «красивый» номер. Они стали проверять документы и выяснили, что этот номер – фальшивый, а настоящий мужчина возит в багажнике.

Россияне смогут официально покупать «красивые» автономера

Ранее НСН писала, что в следующем году в России будут официально закреплены тарифы на покупку автомобильных номеров с запоминающейся комбинацией цифр и букв. Отмечается, что тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена будет отличаться и составит от 5 до 600 тысяч рублей.

На продажу одного номера будет отведено 30 дней. Количество "красивых" номеров ограничено: не более пяти на одного человека. Такой законопроект был разработан и опубликован Минэкономразвития.


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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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