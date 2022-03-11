В Gett заявили о реорганизации российского подразделения

Данный шаг, там объяснили уходом с российского рынка ключевых партнеров компании.

Кроме РФ сервис работает в США, Великобритании и Израиле.

В пресс-службе Gett в России заявили, что пока не получали указаний по реорганизации от глобальной команды, поэтому продолжают работать в обычном режиме.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что грозит McDonald's в России.

