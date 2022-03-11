В Gett заявили о реорганизации российского подразделения
Руководство компании, которой принадлежит агрегатор такси Gett, приняло решение о реорганизации российского подразделения, сообщает ТАСС.
«Российский сегмент Gett будет реорганизован и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками», - заявили в пресс-службе глобального офиса фирмы.
Данный шаг, там объяснили уходом с российского рынка ключевых партнеров компании.
Кроме РФ сервис работает в США, Великобритании и Израиле.
В пресс-службе Gett в России заявили, что пока не получали указаний по реорганизации от глобальной команды, поэтому продолжают работать в обычном режиме.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что грозит McDonald's в России.
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