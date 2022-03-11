РИА Новости: «Дочка» BlaBlaCar продолжит работать в России

При этом отмечается, что штаб-квартира, которая находится в Париже, приостановит финансирование и инвестиции. В компании подчеркнули, что главный офис не будет принимать участие в работе российского филиала, который продолжит функционировать как автономная структура.

Представители сервиса также напомнили, что продолжают исполнять обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками организации в РФ.