РИА Новости: «Дочка» BlaBlaCar продолжит работать в России

Дочерняя компания BlaBlaCar продолжит работать в России под независимым управлением российской команды. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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При этом отмечается, что штаб-квартира, которая находится в Париже, приостановит финансирование и инвестиции. В компании подчеркнули, что главный офис не будет принимать участие в работе российского филиала, который продолжит функционировать как автономная структура.

Представители сервиса также напомнили, что продолжают исполнять обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками организации в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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