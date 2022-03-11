РИА Новости: «Дочка» BlaBlaCar продолжит работать в России
Дочерняя компания BlaBlaCar продолжит работать в России под независимым управлением российской команды. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
При этом отмечается, что штаб-квартира, которая находится в Париже, приостановит финансирование и инвестиции. В компании подчеркнули, что главный офис не будет принимать участие в работе российского филиала, который продолжит функционировать как автономная структура.
Представители сервиса также напомнили, что продолжают исполнять обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками организации в РФ.
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