В Германии рассекретили причину низкой смертности от COVID-19
Невысокий уровень заражения среди пожилых – одна из главных причин низкой смертности от новой коронавирусной инфекции в Германии. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Гарвардского университета Тобиас Курт, сообщает РБК.
По словам ученого, в Германии редко живут в одном доме вместе с пожилыми людьми, такое явление для страны – редкость. Курт считает, что данная особенность позволила существенно сократить темпы распространения вируса.
Также Курт отметил высокое качество работы системы здравоохранения ФРГ.
«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — приводит цитату эпидемиолога Газета.ru.
В соответствии с последними данными, в Германии погибли от коронавируса около 9 тыс. человек.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала «Ремдесивир» единственным «обнадеживающим» лекарством от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru