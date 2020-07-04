В Германии рассекретили причину низкой смертности от COVID-19

Невысокий уровень заражения среди пожилых – одна из главных причин низкой смертности от новой коронавирусной инфекции в Германии. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Гарвардского университета Тобиас Курт, сообщает РБК.

По словам ученого, в Германии редко живут в одном доме вместе с пожилыми людьми, такое явление для страны – редкость. Курт считает, что данная особенность позволила существенно сократить темпы распространения вируса.

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Также Курт отметил высокое качество работы системы здравоохранения ФРГ.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — приводит цитату эпидемиолога Газета.ru.

В соответствии с последними данными, в Германии погибли от коронавируса около 9 тыс. человек.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала «Ремдесивир» единственным «обнадеживающим» лекарством от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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