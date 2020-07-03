В ВОЗ назвали «спекуляцией» утверждения о новой волне COVID-19

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может так и не начаться. С таким прогнозом выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он назвал «спекуляциями» рассуждения о новом всплеске заболеваемости, передает ТАСС.

При этом Райн подчеркнул сложность прогноза относительно поведения любого нового вируса. Представитель ВОЗ уточнил, что все предположении делаются на том основании, что это респираторныйтип коронавируса, а они, как правило, имеют сезонность по природе.

Майкл Райн также отметило, что текущий всплеск заболеваемости COVID-19 в ряде стран не надо рассматривать как новую волну, на самом деле, это второй пик пандемии. По его словам, дело в том, что вирус не был в достаточной степени подавлен для предотвращения его повторной передачи.

В связи с этим представитель ВОЗ призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, чтобы, по возможности, исключить худшее развитие событий во время второй волны, если она всё-таки настанет.

