В Германии предложили отменить визы для россиян моложе 25 лет
Власти Германии планируют отменить визы для российских школьников и студентов в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил генконсул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке во время визита в Томск.
Как отметил дипломат, в коалиционном договоре нового федерального правительства Германии закреплено намерение сделать безвизовым въезд молодых россиян до 25 лет.
«Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки», — цитирует Финке «Интерфакс».
По словам генконсула, речь идет как о студентах, так и о школьниках. Финке подчеркнул, что процедура одобрения инициативы уже началась, пишет Ura.ru. Для ее принятия необходимо одобрение всех стран-участниц Шенгенского соглашения.
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