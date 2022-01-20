В Германии предложили отменить визы для россиян моложе 25 лет

Как отметил дипломат, в коалиционном договоре нового федерального правительства Германии закреплено намерение сделать безвизовым въезд молодых россиян до 25 лет.

«Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в части молодежного обмена в области развития науки», — цитирует Финке «Интерфакс».

По словам генконсула, речь идет как о студентах, так и о школьниках. Финке подчеркнул, что процедура одобрения инициативы уже началась, пишет Ura.ru. Для ее принятия необходимо одобрение всех стран-участниц Шенгенского соглашения.

