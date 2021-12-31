Лавров сделал заявление об ограничении выдачи россиянам американских виз

Глава МИД России Сергей Лавров назвал искусственным ограничение выдачи неиммиграционных виз россиянам. По его мнению, Белый дом таким образом хочет «выторговать» для себя односторонние уступки.

Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершены

Лавров рассказал, что США ограничивают выдачу неиммиграционных виз для россиян якобы из-за «нехватки персонала» в российских дипмиссиях. Об этом глава ведомства заявил в интервью РИА Новости.

Вашингтон таким образом, считает Сергей Лавров, пытается «выторговать для себя односторонние уступки со стороны России».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила требование генсеку ООН Антониу Гутеррешу запустить арбитражный трибунал против США после задержки выдачи виз россиянам, а также после захвата дипломатической собственности России в США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:ЛавровРоссияСШАВизы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры