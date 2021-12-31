Лавров сделал заявление об ограничении выдачи россиянам американских виз

Лавров рассказал, что США ограничивают выдачу неиммиграционных виз для россиян якобы из-за «нехватки персонала» в российских дипмиссиях. Об этом глава ведомства заявил в интервью РИА Новости.

Вашингтон таким образом, считает Сергей Лавров, пытается «выторговать для себя односторонние уступки со стороны России».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила требование генсеку ООН Антониу Гутеррешу запустить арбитражный трибунал против США после задержки выдачи виз россиянам, а также после захвата дипломатической собственности России в США.

