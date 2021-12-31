Лавров сделал заявление об ограничении выдачи россиянам американских виз
Глава МИД России Сергей Лавров назвал искусственным ограничение выдачи неиммиграционных виз россиянам. По его мнению, Белый дом таким образом хочет «выторговать» для себя односторонние уступки.
Лавров рассказал, что США ограничивают выдачу неиммиграционных виз для россиян якобы из-за «нехватки персонала» в российских дипмиссиях. Об этом глава ведомства заявил в интервью РИА Новости.
Вашингтон таким образом, считает Сергей Лавров, пытается «выторговать для себя односторонние уступки со стороны России».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила требование генсеку ООН Антониу Гутеррешу запустить арбитражный трибунал против США после задержки выдачи виз россиянам, а также после захвата дипломатической собственности России в США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- Reuters: В России готовятся к новой волне COVID-19 после новогодних каникул
- Лавров сделал заявление об ограничении выдачи россиянам американских виз
- Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР и создала надежную экономику
- Путин предупредил Байдена о полном разрыве отношений России с США из-за новых санкций
- CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной
- NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
- В Ялте два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме
- Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе
- В Италии впервые суточное число заразившихся COVID превысило 100 тысяч
- В ноябре от коронавируса в РФ умерли более 71 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru