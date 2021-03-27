В Германии назвали три причины для закупки российской вакцины «Спутник V»
Журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке назвал причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V».
По мнению Брюггмана, покупка российского препарата могла бы снизить напряженность в отношениях РФ и ЕС.
Кроме того, журналист заявил, что привиться российской вакциной захотят многие люди, которые доверяют европейским политикам меньше, чем российским властям. В свою очередь, это позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет.
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», — напомнил Брюггман.
Еще одна названная журналистом причина — использование для борьбы с COVID-19 всех возможных средств. Брюггман указывает, что представители немецкого правительства хотят закупить российскую вакцину, и Берлин должен самостоятельно заняться приобретением препарата, если ЕС заблокирует покупку «Спутника V».
Сейчас вакцина проходит постепенную экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств, позже российская сторона сможет подать заявку для регистрации препарата в Евросоюзе. При этом ряд европейских стран закупили «Спутник V» и начали использование вакцины, не дожидаясь одобрения европейского регулятора.
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