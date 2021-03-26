«Стоит дорого». «Война вакцина» из-за «Спутника V» расколола Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия и Китай пытаются оказать влияние на страны Европы «с помощью вакцин». По его словам, Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Французский лидер заявил об этом на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза, передает издание Le Figaro. Он также призвал Европу к самостоятельности в производстве вакцин от коронавируса, пообещав, что уже через несколько месяцев континент станет их крупнейшим производителем.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном. Позднее детали разговора утекли во французскую прессу, после чего Москва потребовала от Франции объяснений. Кремль возмутила публикация в статье французского издания Challenges, в которой со ссылкой на источник сообщалось, что 7 ноября Путин попросил Макрона наладить производство российской вакцины «Спутник V» на французских мощностях. По данным издания, президент Франции уклонился от прямого ответа, а источник издания интерпретировал эту просьбу так, что в России не хватает мощностей для производства вакцины.

В конце декабря пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе нового телефонного разговора между Путиным и Макроном стороны подтвердили настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

Однако на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. По его словам, Европа с марта по июнь получит от 300 до 350 млн доз уже зарегистрированных на территории объединения вакцин (их уже четыре). В результате, по словам еврокомиссара, Евросоюз сможет к середине лета достичь коллективного иммунитета.

В России считают, что Европа политизирует процесс вакцинации напрасно — это может стоить ей сотен жизней. Об этом в частности в беседе с НСН заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Такие однополярные заявления Бретона стоят очень дорого: десятков-сотней жизней пожилых людей, которых в Европе спокойно, без политизации этого процесса, могли бы прививать. Но, видимо, жизнь европейцев для этого господина ничего не стоит, ему главное выслужиться перед США, которые являются главными дирижерами этой всей кампании», — сказал парламентарий, добавив, что России сейчас надо заниматься, прежде всего, вакцинированием собственных граждан. По его словам, темпы массовой вакцинации в России недостаточны.

Между тем, отдельные страны ЕС ведут переговоры о поставках российской вакцины. Венгрия и Словакия уже начали закупки российского препарата.