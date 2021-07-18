В Германии на ликвидацию последствий наводнения выделят более 300 миллионов евро
Власти ФРГ направят свыше 300 миллионов евро на устранение последствий наводнения, охватившего западную часть страны. Об этом вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц рассказал в беседе с изданием Bild.
«При последнем наводнении было выделено намного больше €300 млн. В данном случае потребуется наверняка столько же», — цитирует Шольца RT.
Также власти Германии намерены запустить программу восстановления, чтобы быстро провести ремона разрушенных домов, дорог и мостов. Эти действия станут следующим шагом после оказания срочной материальной помощи гражданам.
Ранее стало известно, что число жертв наводнений в округе Арвайлер на западе Германии выросло до 156 человек, ещё 670 пострадали.
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