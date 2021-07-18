В Германии на ликвидацию последствий наводнения выделят более 300 миллионов евро

«При последнем наводнении было выделено намного больше €300 млн. В данном случае потребуется наверняка столько же», — цитирует Шольца RT.

Также власти Германии намерены запустить программу восстановления, чтобы быстро провести ремона разрушенных домов, дорог и мостов. Эти действия станут следующим шагом после оказания срочной материальной помощи гражданам.

Ранее стало известно, что число жертв наводнений в округе Арвайлер на западе Германии выросло до 156 человек, ещё 670 пострадали.

