В Германии на ликвидацию последствий наводнения выделят более 300 миллионов евро

Власти ФРГ направят свыше 300 миллионов евро на устранение последствий наводнения, охватившего западную часть страны. Об этом вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц рассказал в беседе с изданием Bild.

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«При последнем наводнении было выделено намного больше €300 млн. В данном случае потребуется наверняка столько же», — цитирует Шольца RT.

Также власти Германии намерены запустить программу восстановления, чтобы быстро провести ремона разрушенных домов, дорог и мостов. Эти действия станут следующим шагом после оказания срочной материальной помощи гражданам.

Ранее стало известно, что число жертв наводнений в округе Арвайлер на западе Германии выросло до 156 человек, ещё 670 пострадали.

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Фото: twitter.com/BezRegKoeln
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