СМИ: жертвами наводнения в Германии стали 156 человек
Число погибших в результате мощного наводнения в Германии увеличилось до 156 человек, передает Bild.
Утром 18 июля полицейское управление Кобленца сообщило, что число жертв непогоды в земле Рейнланд-Пфальц выросло еще на 12 - до 110.
Еще 45 местных жителей погибли в земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.
Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхней Баварии. Ряд домов очистили от сели, местных жителей призывают покинуть подвалы и избегать улиц.
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