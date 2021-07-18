СМИ: жертвами наводнения в Германии стали 156 человек

Число погибших в результате мощного наводнения в Германии увеличилось до 156 человек, передает Bild.

В Верхней Баварии объявили режим ЧС из-за наводнения

Утром 18 июля полицейское управление Кобленца сообщило, что число жертв непогоды в земле Рейнланд-Пфальц выросло еще на 12 - до 110.

Еще 45 местных жителей погибли в земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.

Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхней Баварии. Ряд домов очистили от сели, местных жителей призывают покинуть подвалы и избегать улиц.

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Фото: twitter.com/RegSprecher
ТЕГИ:НаводнениеГермания
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