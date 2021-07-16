«Расслабились!» Германия в шоке от последствий наводнения

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о введении режима военной катастрофы на западе страны. Всё больше подразделения Бундесвера задействуют в устранении последствий удара стихии и поисково-спасательных операциях.

Наводнение затронуло также Нидерланды и Бельгию. Число погибших в последней стране выросло до 23. В сети появляются видео разгула стихии.