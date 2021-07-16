«Расслабились!» Германия в шоке от последствий наводнения
Немецкий политолог Рар назвал НСН причины большого числа жертв удара стихии.
Катастрофические последствия наводнения в Германии в значительной степени лежат на совести властей страны. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Это явный провал. Наводнения в Германии случаются достаточно часто, особенно в районе Рейна – самой крупной реки Германии. Экстренные службы должны быть подготовлены. Поэтому меня удивляет, почему на этот раз столько много жертв, затапливает целые деревни, города. У нас есть метеорологическая служба, она должна была предупреждать, невозможно было недосмотреть. Единственное объяснение у меня, что, по-видимому, нынешние дожди обрушились настолько быстро и неожиданно, что соответствующие службы оказались к этому не готовы. Видимо, расслабились, чего-то не предусмотрели, в итоге произошла настоящая катастрофа», - подчеркнул он.
Политолог также прогнозирует, что последствия наводнения скажутся и на политической повестке Германии.
«Партия зелёных начнёт сейчас аргументировать: всё понятно, климат настолько изменился, что человек не может против него ничего сделать. Однако тут дело не только в климате. Ситуацию, конечно, в итоге получится взять под контроль – дамбу построят, воду откачают. Особенно тут будет усердствовать кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, которая оказалась среди наиболее пострадавших территорий», - отметил Рар.
По последним данным, число погибших в результате наводнения на западе Германии превысило сто человек. Наиболее пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Полиция опасается, что жертв может оказаться значительно больше, поскольку пропавшими без вести числятся около полутора тысяч человек.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о введении режима военной катастрофы на западе страны. Всё больше подразделения Бундесвера задействуют в устранении последствий удара стихии и поисково-спасательных операциях.
Наводнение затронуло также Нидерланды и Бельгию. Число погибших в последней стране выросло до 23. В сети появляются видео разгула стихии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru