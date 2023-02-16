Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России

«Если грязью страну не поливали, не ставили под сомнение – возвращайтесь, пожалуйста, никто не закрывает. А если вы ведете деятельность, как эти Галкины, Пугачевы, Касаткины (Дарья - ред. НСН), то не надо сюда возвращаться, мы не хотим вас видеть в нашей стране с традиционными ценностями, с нашим историческим прошлым, с уважением к предкам. Живите в своем Израиле со своим гражданством и супругом на 30 лет моложе», - сказал Терюшков.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу регионального совета ветеранов о лишении юмориста и телеведущего Максима Галкина областных наград, сообщает НСН.

