Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России
Галкина и Пугачеву никто не хочет видеть в России, пусть остаются в своем Израиле, отметил в эфире НСН Роман Терюшков.
Таким деятелям, как Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и Алла Пугачева, не место в России, заявил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН.
«Если грязью страну не поливали, не ставили под сомнение – возвращайтесь, пожалуйста, никто не закрывает. А если вы ведете деятельность, как эти Галкины, Пугачевы, Касаткины (Дарья - ред. НСН), то не надо сюда возвращаться, мы не хотим вас видеть в нашей стране с традиционными ценностями, с нашим историческим прошлым, с уважением к предкам. Живите в своем Израиле со своим гражданством и супругом на 30 лет моложе», - сказал Терюшков.
Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу регионального совета ветеранов о лишении юмориста и телеведущего Максима Галкина областных наград, сообщает НСН.
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