В Генпрокуратуру обратились правозащитники после выхода из-под стражи «скопинского маньяка»
В Генпрокуратуру обратились правозащитники после освобождения из-под стражи «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Речь идет о заявлении вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, который просит обжаловать принятое решение, сообщает РИА Новости.
Мельников считает, что освобождение Мохова из-под стражи вызыевает обеспокоенность за судьбу женщин и детей, которые проживают недалеко от его места пребывания.
«Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО», – написал Мельников в обращении.
Он также предложил «принять иные меры», чтобы снова заключить Мохова в места лишения свободы и таким образом предотвратить новые преступления, которые он может совершить.
Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, выпущен из-под стражи.
В августе прошлого года стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.
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