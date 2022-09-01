«Скопинский маньяк» переведен в СИЗО
Подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», переведен в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной такого решения стало несоблюдение Моховым условий домашнего ареста, сообщили в прокуратуре Рязанской области. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку и обжаловать избранную меру пресечения для «Скопинского маньяка» по делу об укрывательстве убийства.
В августе стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- В Петербурге 1 сентября стало самым холодным с 1881 года
- ООН: заседание по Украине намечено на 22 сентября
- Бразильский футболист Роша перешел в ЦСКА
- «Скопинский маньяк» переведен в СИЗО
- Грузия не станет вводить визы для граждан России
- До 12 человек из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
- Российские военные сорвали провокацию ВСУ на Запорожской АЭС
- Новак: введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит рынок
- Путин назвал причину спецоперации на Украине
- В Китае город Чэнду закрыли на карантин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru