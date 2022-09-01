«Скопинский маньяк» переведен в СИЗО

Причиной такого решения стало несоблюдение Моховым условий домашнего ареста, сообщили в прокуратуре Рязанской области. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку и обжаловать избранную меру пресечения для «Скопинского маньяка» по делу об укрывательстве убийства.

В августе стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.



