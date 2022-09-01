«Скопинский маньяк» переведен в СИЗО

Подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», переведен в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

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Причиной такого решения стало несоблюдение Моховым условий домашнего ареста, сообщили в прокуратуре Рязанской области. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку и обжаловать избранную меру пресечения для «Скопинского маньяка» по делу об укрывательстве убийства.

В августе стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СИЗО
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