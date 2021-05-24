В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков

Более 41% наркопреступлений совершается через интернет. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

По его словам, интернет активнее используется для совершения ряда тяжких преступлений. В прошлом году было зарегистрировано 47,1 тысяч преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств с применением информационных технологий.

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Некрасов добавил, что не утратили актуальности и преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, незаконным получением сведений, составляющих коммерческую тайну, неправомерным оборотом средств платежей и незаконным оборотом оружия.

Ранее экспертиза Московского исследовательского центра подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах популярного рэпера Моргенштерна.

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