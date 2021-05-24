В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
Более 41% наркопреступлений совершается через интернет. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.
По его словам, интернет активнее используется для совершения ряда тяжких преступлений. В прошлом году было зарегистрировано 47,1 тысяч преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств с применением информационных технологий.
Некрасов добавил, что не утратили актуальности и преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, незаконным получением сведений, составляющих коммерческую тайну, неправомерным оборотом средств платежей и незаконным оборотом оружия.
Ранее экспертиза Московского исследовательского центра подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах популярного рэпера Моргенштерна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией
- Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
- Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
- В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
- Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
- Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 10 раз
- Названы самые востребованные в России профессии
- Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
- Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19
- Главреда Baza задержала полиция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru