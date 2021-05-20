Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

Экспертиза Московского исследовательского центра подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах популярного рэпера Моргенштерна, сообщила в четверг ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, эксперты признали «коммуникативной целью» артиста демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство».

По их мнению, социально-психологическая направленность клипов Моргенштерна формирует у зрителей позитивное эмоционально-смысловое отношение к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.

Мизулина отметила, что пропаганда наркотиков ведется Могренштерном не только через песни и видеоклипы, но и в его соцсетях. Поэтому и было решено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Экспертиза была проведена в рамках административное дела, возбужденного в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

В середине апреля на рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, завели административное дело. Музыканта обвиняли в пропаганде наркотиков в его клипах на композиции «Розовое вино-2» и Family. Артист может быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей, отмечала Газета.ru.

После этого, в Санкт-Петербурге отменили концерт Моргенштерна, запланированный на 16 мая, объяснив это «многочисленными просьбами родителей».

