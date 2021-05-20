Шедшую в ЕС крупнейшую партию героина перехватили в России

Российские таможенники, совместно с сотрудниками ФСБ и МВД РФ, а также ГКНБ Кыргызской Республики, изъяли из незаконного оборота более 810 кг героина, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

В сообщении говорится, что благодаря действиям силовиков был пресечён транзит через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий наркотиков из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу.

В ведомстве уточнили, что участники международной преступной группы планировали осуществить контрабанду героина партиями по 200 кг Нидерланды, однако правоохранителям удалось не допустить уже первые четыре поставки.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Ранее в Мексике сотрудники генеральной прокуратуры обнаружили ведущий в США 600-метровый тоннель, сообщает телеканал «МИР 24». По данным издания Milenio, его использовали наркоторговцы для переправки запрещенных веществ.