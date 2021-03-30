В Генпрокуратуре РФ озвучили масштаб коррупции с начала года

Количество коррупционных преступлений за январь-февраль текущего года увеличилось на 11,8 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.

«Чудес не бывает». В базовой цене техосмотра разглядели коррупцию

За два первых месяца выявлено 7,1 тыс. случаев коррупции. В двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тыс. руб. Регионы-лидеры по масштабам мелкого взяточничества - Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Общая сумма материального ущерба на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 млрд рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении широкого числа чиновников и сотрудников госкомпаний от ответственности за «нечаянную» коррупцию. Целый ряд госслужащих будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства, если нарушили закон по независящим от них обстоятельствам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Коррупция В РоссииВзятка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры