В Генпрокуратуре РФ озвучили масштаб коррупции с начала года
Количество коррупционных преступлений за январь-февраль текущего года увеличилось на 11,8 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.
За два первых месяца выявлено 7,1 тыс. случаев коррупции. В двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тыс. руб. Регионы-лидеры по масштабам мелкого взяточничества - Башкортостан, Москва и Краснодарский край.
Общая сумма материального ущерба на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 млрд рублей.
Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении широкого числа чиновников и сотрудников госкомпаний от ответственности за «нечаянную» коррупцию. Целый ряд госслужащих будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства, если нарушили закон по независящим от них обстоятельствам.
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