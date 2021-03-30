В Генпрокуратуре РФ озвучили масштаб коррупции с начала года

За два первых месяца выявлено 7,1 тыс. случаев коррупции. В двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тыс. руб. Регионы-лидеры по масштабам мелкого взяточничества - Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Общая сумма материального ущерба на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 млрд рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении широкого числа чиновников и сотрудников госкомпаний от ответственности за «нечаянную» коррупцию. Целый ряд госслужащих будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства, если нарушили закон по независящим от них обстоятельствам.

