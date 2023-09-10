В Геленджике повестки в военкомат получили два наблюдателя

Двум наблюдателям в Геленджике вручили повестки в военкомат, сообщает ТАСС.

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Это произошло на избирательных участках города. Отмечается, что молодые люди уклонились от явки туда для уточнения персональных данных. Оба являются безработными, потому уточнить их данные через организации не представляется возможным.

О вручении повесток наблюдателям сообщил депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов. Он опубликовал фотографии повесток, в которых упомянутым в них было поручено явиться в военкомат для уточнения личных данных и получения мобилизационного предписания.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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