В Геленджике повестки в военкомат получили два наблюдателя

Это произошло на избирательных участках города. Отмечается, что молодые люди уклонились от явки туда для уточнения персональных данных. Оба являются безработными, потому уточнить их данные через организации не представляется возможным.

О вручении повесток наблюдателям сообщил депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов. Он опубликовал фотографии повесток, в которых упомянутым в них было поручено явиться в военкомат для уточнения личных данных и получения мобилизационного предписания.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

